Cariche polizia a protesta ultradestra davanti sede Psoe Madrid

Agenti dell'unità antisommossa di polizia hanno disperso questa sera con cariche i manifestanti dell'ultradestra che avevano tentato di distruggere le transenne a protezione della sede federale del Psoe a Madrid. Le cariche sono avvenute intorno alle 22,30, quando alcuni dei manifestanti, convocati dal gruppo neonazista 'Nucleo Nacional', hanno bruciato contenitori di spazzatura, lanciato bottiglie e tentato di rimuovere le transenne che impedivano l'accesso alla sede socialista, nella centrale Calle Ferraz, riferisce Efe. Secondo la prefettura, sono state almeno 2.000 le persone che hanno preso parte alla protesta, partita in serata da Plaza de Espana e che il Psoe ha condannato come la "marcia nera", per "le urla fasciste e i saluti nazisti" dei "neofranchisti incappucciati", che vi partecipavano.