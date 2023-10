Careggi, eccellenza in cardiologia, altri 4 top in oncologia

In primo luogo, per quanto riguarda l'area cardiovascolare, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze è la struttura con il livello di qualità più alto. Per quanto riguarda invece l'area della chirurgia oncologica, le quattro strutture con il livello di qualità più alto sono l'Ospedale di Mestre, l'Azienda Ospedale Università di Padova, lo Stabilimento Umberto I - G. M. Lancisi (Ancona) ed il Policlinico Universitario A. Gemelli (Roma). L'Emilia-Romagna è invece la Regione con la proporzione più alta di strutture con livello di qualità molto alto nell'area gravidanza e parto (11 strutture su 17, pari al 65%). Questi dati provengono dal programma nazionale esiti 2023 (Pne) dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che si basa su vari indicatori. Per quanto riguarda l'area cardiovascolare, sono stati presi in considerazione sei indicatori, con una soglia di volume per struttura per il bypass aorto-coronarico di almeno 360 interventi negli ultimi due anni. Tra le 562 strutture valutate in quest'area, solo 55 hanno tutti e sei gli indicatori calcolabili, di cui l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze è l'unica con un livello di qualità molto alto, mentre 17 raggiungono un livello di qualità alto. Per quanto riguarda l'area della chirurgia oncologica, invece, sono stati analizzati tre indicatori, con un vincolo per struttura di almeno 135 interventi annui per il tumore maligno della mammella, di almeno 85 interventi per il tumore del polmone e di almeno 45 interventi per il tumore del colon. Tra le 116 strutture con tutti e tre gli indicatori, le quattro con livello di qualità molto alto sono: Ospedale di Mestre, Azienda Ospedale Università di Padova, Stabilimento Umberto I - G. M. Lancisi (Ancona), Policlinico Universitario A. Gemelli (Roma). Sono invece 28 le strutture valutate con livello di qualità alta.