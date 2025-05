Cardinale Zuppi scherza: "Prima il Bologna vinca la Coppa Italia, poi penserò al Papato"

"In tanti speravano in me come Papa? Io mai sperato. Prima deve vincere lo scudetto il Bologna, cominciamo dalla Coppa Italia". Così il cardinale Matteo Zuppi ha scherzato con i giornalisti che lo hanno intercettato in via della Conciliazione poco prima dell'inizio della prima messa di Leone XIV. "Per principio il Papa è sempre bravo", ha risposto alla domanda sul nuovo Pontefice. Se seguirà le orme di Papa Francesco? "Sono ancora in apnea", ha detto.