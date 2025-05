Cardinale keniano John Njue escluso dal conclave per motivi di salute

"I cardinali elettori sono ammessi de iure in conclave, non è necessario un invito. In alcuni casi viene fatta una verifica, dal cardinale decano attraverso la Nunziatura. In questo caso è stata fatta ed è stato risposto negativamente", ovvero che il cardinale non sarebbe arrivato a Roma per motivi di salute. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando del caso del cardinale keniano John Njue che afferma di essere stato escluso dal conclave.