Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mattia FurlaniGreta Thunberg FlotillaFedez SinnerTrump a LondraPatrimonio Robert RedfordPrevisioni meteo
Acquista il giornale
Ultima oraCard. Mueller contro Lgbt,a San Pietro solo propaganda
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Card. Mueller contro Lgbt,a San Pietro solo propaganda

Card. Mueller contro Lgbt,a San Pietro solo propaganda

'La Chiesa è chiara, atti omosessuali sono peccato mortale'

'La Chiesa è chiara, atti omosessuali sono peccato mortale'

'La Chiesa è chiara, atti omosessuali sono peccato mortale'

"La linea della dottrina della Chiesa è molto chiara: gli atti omosessuali sono un peccato mortale per questo si deve rifiutare questa politica, che alcuni fanno, entrando nella Porta Santa per fare la propaganda per se stessi e non per ricevere la penitenza con un cambio di vita". Lo ha detto all'ANSA il cardinale Gerhard Ludwig Mueller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, a margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Belmonte del Sannio, piccolo centro del Molise che oggi celebra anche i 300 anni della Chiesa del SS Salvatore.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaReligione