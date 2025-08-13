Martedì 12 Agosto 2025

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
Carburanti: Mimit, Ferragosto con prezzi a minimi dal 2021

Benzina a 1,71 euro/litro, gasolio a 1,64 euro/litro

Benzina a 1,71 euro/litro, gasolio a 1,64 euro/litro

Benzina a 1,71 euro/litro, gasolio a 1,64 euro/litro

"Prosegue la discesa dei prezzi alla pompa lungo la rete distributiva italiana" sulla scia dell'andamento dei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche nella settimana di Ferragosto, si "registrano nuovi ribassi" con valori odierni, rispetto a venerdì 8 agosto, inferiori di 0,3 centesimi al litro per la benzina (1,71 euro/litro) e di 0,5 centesimi al litro per il gasolio (1,64 euro/litro).

Inoltre, nella settimana centrale di agosto, i prezzi alla pompa risultano essere - sia per benzina, che per gasolio - ai livelli più bassi dal 2021, prima della guerra della Russia in Ucraina: la benzina oggi infatti costa 11,6 cent/l in meno rispetto a un anno fa, 23,3 cent/l in meno rispetto a due anni fa e 5,4 cent/l in meno rispetto a tre anni fa; il gasolio segna, sempre oggi, rispettivamente -6,2, -19,9 e -10,9 cent/l, spiega il Mimit.

"Trend ribassista che si conferma anche da inizio anno, con l'eccezione della parentesi rialzista dal 12 al 25 giugno dovuta al conflitto in Medioriente. Il 23 gennaio il livello alla pompa era per la benzina di 1,83 euro/litro (oggi più bassa di 12 centesimi) e per il gasolio di 1,74 euro/litro (oggi più basso di 10 centesimi)", conclude il Ministero.

