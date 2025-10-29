Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
29 ott 2025
Carbone, e-fattura e split payment dimezzano evasione Iva

Da 35 a 17,8 miliardi in 5 anni, Italia riferimento in Ue

A partire dal 2019, la fatturazione elettronica ha prodotto un effetto di compliance che oscilla tra 1,7 e 2 miliardi di euro, mentre l'introduzione della misura dello split payment ha garantito un effetto complessivo di compliance pari a 4,6 miliardi di euro. Sempre ai fini Iva, basti pensare che l'evasione - che nel 2015 ammontava a oltre 35 miliardi - in appena un quinquennio si è praticamente dimezzata (17,8 miliardi nel 2021).

Sono i dati forniti dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, in audizione presso la commissione Anagrafe tributaria. "Il notevole anticipo della vision italiana sull'adozione della fatturazione elettronica obbligatoria e l'efficienza del relativo processo, gestito dal Sistema di Interscambio, ha consentito al modello italiano di diventare un riferimento per altri Paesi europei", ha aggiunto.

