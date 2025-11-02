Caraibi: tre narcotrafficanti uccisi in attacco aereo Usa

Domenica 2 Novembre 2025

È già campagna per le Politiche

Bruno Vespa
È già campagna per le Politiche
2 nov 2025
Il Pentagono conferma: Azione 'condotta in acque internazionali'

Un attacco aereo statunitense contro una presunta nave dedita al traffico di droga nei Caraibi ha ucciso tre persone. Lo ha dichiarato il capo del Pentagono Pete Hegseth, dopo l'ultimo attacco del genere in acque internazionali.

"Questa nave, come tutte le altre - ha dichiarato Hegseth in un post su X - era nota alla nostra intelligence per essere coinvolta nel traffico illecito di stupefacenti", aggiungendo che "tre uomini narcoterroristi erano a bordo della nave durante l'attacco, condotto in acque internazionali".

