Mercoledì 15 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Tagli NestléPamela GeniniSinner Six Kings SlamBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraCaracas denuncia gli Usa all'Onu per le operazioni della Cia
16 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Caracas denuncia gli Usa all'Onu per le operazioni della Cia

Caracas denuncia gli Usa all'Onu per le operazioni della Cia

'Servono misure urgenti per prevenire un'escalation militare'

'Servono misure urgenti per prevenire un'escalation militare'

'Servono misure urgenti per prevenire un'escalation militare'

Il governo venezuelano ha annunciato che la sua missione presso le Nazioni Unite presenterà oggi un reclamo formale al Consiglio di sicurezza e al segretario generale, António Guterres. La richiesta è che il governo degli Stati Uniti sia ritenuto responsabile e che "siano adottate misure urgenti per prevenire un'escalation militare nei Caraibi".

"La comunità internazionale deve comprendere che l'impunità per questi atti avrà pericolose conseguenze politiche che devono essere fermate immediatamente", avverte la dichiarazione.

Nel comunicato, vengono respinte le "dichiarazioni bellicose e stravaganti" del presidente Donald Trump, il quale ha autorizzato la Cia a condurre azioni segrete in Venezuela. Per Caracas lo scopo è "legittimare un'operazione di 'cambio di regime' con l'obiettivo finale di appropriarsi delle risorse petrolifere venezuelane".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Donald Trump