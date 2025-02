Captain America: Brave New World domina il box office con Anthony Mackie

Captain America: Brave New World, il primo cinecomic Marvel cui il super eroe non è più interpretato da Chris Evans ma da Anthony Mackie, vola in testa alla classifica Cinetel con 2 milioni 386mila euro (che superano i 2 milioni 899mila in 5 giorni) e una media di 5.035 euro in 474 cinema.

Stabile in seconda posizione, nonostante la durata che supera abbondantemente le tre ore, The Brutalist con Adrien Brody che, in calo solo del 37%, guadagna con altri 370mila euro per un complessivo di totale di 1 milione 211mila in 15 giorni e attende il verdetto degli Oscar. La media è di 1.430 euro in 259 sale.

Scivola dal primo posto ma rimane sul podio 10 giorni con i suoi, la commedia di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Ludovini, che in calo del 57% incassa 312mila euro con una media di 1.012 euro su 309 schermi. Il risultato totale è di 4 milioni 284mila euro in 4 settimane.

In quarta piazza c'è We Live in Time - Tutto il tempo che abbiamo diretto da John Crowley che mette via altri 283mila euro per un guadagno complessivo di 939.806 euro in 15 giorni.

Quinto è invece A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan plurinominato agli Oscar: l'incasso del week end è 230mila euro (-60%) per un totale di 3 milioni 710mila in un mese.

Sesto Itaca - Il ritorno. Il film di Uberto Pasolini che aggiunge altri 229mila euro e tocca 1 milione 93mila euro in venti giorni.

Settima posizione per Io sono ancora qui di Walter Salles, la storia di un desaparecido brasiliano vittima della dittatura e della sua famiglia, che guadagna 177mila euro per un complessivo di 903mila e attende a sua volta il risultato degli Academy Awards.

Chiudono la top ten il film di animazione Dog Man (160mila nel fine settimana e quasi 1 milione 217mila in totale) settimo, Io sono la fine del mondo di Angelo Duro (quasi 159mila euro nel week end e 9 milioni 578mila in 6 settimane) nono e Fatti vedere (127mila euro e 528mila in due settimane).

Nel complesso il fine settimana 13-16 febbraio, nonostante la concorrenza di Sanremo, ha raccolto 5.764.912 euro con 784.095 presenze in calo del 13% sullo scorso weekend e in aumento del 19.3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.