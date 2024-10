Capo Unrwa, 'bando Israele aggrava sofferenza dei palestinesi'

Il divieto delle attività dell'Unrwa in Israele "crea un pericoloso precedente". Lo ha dichiarato su X il capo dell'agenzia Onu per i profughi palestinesi, Philippe Lazzarini, dopo il voto del Parlamento israeliano. Lazzarini ha denunciato l'ultimo episodio di "una campagna in corso per screditare" l'agenzia delle Nazioni Unite, principale attore delle operazioni umanitarie nella Striscia di Gaza, ritenendo che il suo divieto "aggrava ancor di più la sofferenza dei palestinesi" nel territorio devastato da un anno di guerra tra Israele e Hamas.