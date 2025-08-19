Domenica 17 Agosto 2025

Resistenza difficile

Beppe Boni
Resistenza difficile
19 ago 2025
Capo Stato maggiore Portolano a colloqui Usa sull'Ucraina

Su disposizione del ministro della Difesa Guido Crosetto, il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, prenderà parte nelle prossime ore ai colloqui che si terranno negli Stati Uniti con i rappresentanti militari delle nazioni che ieri erano presenti al vertice. L'incontro sarà incentrato sulla pianificazione e sulla definizione di misure concrete per garantire all'Ucraina solidi strumenti di sicurezza, nell'eventualità di un cessate il fuoco o dell'avvio di un processo di pace. "La partecipazione italiana a questo tavolo - ha sottolineato Crosetto - conferma la volontà del nostro Paese di contribuire, insieme agli alleati e ai partner internazionali, alla stabilità e alla sicurezza dell'Europa".

