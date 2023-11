Capo Shin Bet in Egitto per accordo sugli ostaggi

Il capo dello Shin Bet (Servizio di Sicurezza Interna israeliano), Ronen Bar, è in Egitto per incontrare ufficiali di alto livello al fine di promuovere l'accordo sugli ostaggi, come riportato da Haaretz. Secondo Al Qahera News, la visita del capo dello Shin Bet in Egitto è finalizzata a discutere su come attuare una tregua umanitaria e sulla questione dello scambio di prigionieri, come confermato da fonti ufficiali.