Capo servizi russi, 'ho avuto un colloquio con direttore Cia'

Il direttore del Servizio di Intelligence Estero russo, Sergei Naryshkin, ha riferito di aver parlato al telefono con il direttore della Cia, John Ratcliffe; le parti hanno concordato sulla possibilità di chiamarsi in qualsiasi momento per discutere questioni di interesse. Lo scrive la Tass. "Ho avuto una conversazione telefonica con il mio collega americano e ci siamo riservati reciprocamente la possibilità di chiamarci in qualsiasi momento per discutere questioni di interesse", ha dichiarato Naryshkin.

Naryshkin, stretto collaboratore del presidente russo Vladimir Putin, e Ratcliffe avevano già parlato l'11 marzo, il loro primo contatto noto dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca all'inizio di quest'anno. Queste due chiamate ufficiali tra i vertici dell'Svr russo (il servizio esterno) e della Cia giungono in un momento in cui Mosca e Washington hanno iniziato a rinsaldare le loro relazioni diplomatiche, nonostante il conflitto in corso in Ucraina, dove gli americani sostengono Kiev. Tuttavia, i disaccordi tra Mosca e Washington permangono numerosi, dopo molti anni di forti tensioni. Gli americani, ad esempio, continuano a fornire a Kiev informazioni essenziali dopo oltre tre anni di offensiva su larga scala da parte dell'esercito russo. A marzo, Sergei Naryshkin e John Ratcliffe avevano "concordato di (mantenere) contatti regolari", secondo una dichiarazione della parte russa citata dall'agenzia di stato Tass.