Capo Pentagono, il nostro compito è prepararsi alla guerra

"Il nostro compito è prepararsi alla guerra e vincerla". Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di generali americani. "Pace attraverso la guerra", ha aggiunto il segretario parlando di un "momento cruciale". "Leader politici sciocchi e sconsiderati hanno impostato la bussola sbagliata e abbiamo perso la strada. Siamo diventati 'il dipartimento woke'", ha detto il capo del Pentagono annunciando l'intenzione di cancellare "decenni di declino". "Per troppo tempo abbiamo promosso leader per le ragioni sbagliate: in base alla loro razza, alle quote di genere, ai cosiddetti primati storici", ha aggiunto. "Ora dobbiamo ripulire i detriti", ha detto Hegseth. "Stiamo ponendo fine alla guerra contro i guerrieri".