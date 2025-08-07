Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
Ultima ora
Ultima ora'Capo Idf, conquista Gaza porterà Israele in un buco nero'
7 ago 2025
'Capo Idf, conquista Gaza porterà Israele in un buco nero'

Durante la riunione del gabinetto di sicurezza delle 18 sul piano sull'occupazione di Gaza il capo di stato maggiore Eyal Zamir dovrebbe mettere in guardia su rischi, "soprattutto senza una decisione chiara su ciò che verrà dopo, avvertendo che la situazione rischia di complicarsi". Secondo indiscrezioni negli ultimi giorni Zamir avrebbe detto ai collaboratori che "la conquista della Striscia trascinerà Israele in un buco nero". Il piano dei generali prevede: l'accerchiamento di Gaza city e dei campi centrali per isolare il territorio e confinare i combattimenti. Poi: fuoco massiccio, ingressi truppe mirati, evitare trappole.

GuerraGaza