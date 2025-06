Capo Esercito Iran, 'gli Usa sono entrati in guerra'

"Gli Stati Uniti, continuando a sostenere incondizionatamente il barbarico e aggressivo regime sionista, sono entrati apertamente e direttamente in guerra violando la sovranità dell'Iran islamico e il sacro suolo del nostro Paese": lo ha affermato il capo di stato maggiore dell'Esercito iraniano, Abdolrahim Mousavi. La Repubblica islamica non farà "mai marcia indietro", ha aggiunto, come riferisce Mehr, sottolineando che le forze armate iraniane sono pronte per "qualsiasi azione". L'Iran ha minacciato gli Stati Uniti di "serie conseguenze" dopo gli attacchi ai siti nucleari del Paese: lo ha affermato un alto funzionario del governo.