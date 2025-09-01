Capo Difesa tedesco,interferenze a Gps anche sul mio aereo

"Al momento abbiamo a che fare con atti di sabotaggio e spionaggio, siamo anche soggetti ad azioni ibride che possiamo ricondurre ad attori statuali e anche alla Russia": lo ha detto Carsten Breuer, ispettore generale della Bundeswehr. Che oggi a Berlino in una conferenza stampa ha anche rivelato una vicenda di cui è stato protagonista: in due casi, una mentre si trovava in volo a Nord del Mar Baltico e una mentre si recava ad una visita delle truppe tedesche in Lituania, il suo aereo avrebbe avuto problemi al Gps, esattamente come è successo oggi alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.