A poche ore dalla cerimonia di chiusura del festival di Cannes, mentre è in corso un serio black out in tutta la regione, l'Italia sembra essere rimasta Fuori, come dice il titolo del film di Mario Martone in concorso, dal palmares. A quanto apprende l'ANSA, per il film non è stato richiamato nessuno dall'Italia come protocollo vuole. Il film con Valeria Golino nei panni di Goliarda Sapienza è attualmente nelle sale distribuito da 01.