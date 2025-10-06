Cannavaro nuovo ct dell'Uzbekistan, andrà al Mondiale

Ora è ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico dell'Uzbekistan. "La Federazione calcistica dell'Uzbekistan - l'annuncio sui social, dopo le trattive dei giorni scorsi - ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e uno dei migliori difensori dell'era moderna. Il ct guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo Fifa che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico".

Lo staff con cui Cannavaro allenerà l'Uzbekistan sarà composto da Eugenio Albarella, vice allenatore, (in precedenza ha lavorato con la Nazionale giapponese, Juventus, Udinese e Dinamo Zagabria), Francesco Troise, preparatore atletico, (ex Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria) e Antonio Chimenti, preparatore dei portieri (ha lavorato con le Nazionali giovanili dell'Italia, Sampdoria e Spal).