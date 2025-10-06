Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Risultati elezioni CalabriaSpoglio regionali CalabriaPapa Leone IorFrancia LecornuGuerra Ucraina
Acquista il giornale
Ultima oraCannavaro nuovo ct dell'Uzbekistan, andrà al Mondiale
6 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Cannavaro nuovo ct dell'Uzbekistan, andrà al Mondiale

Cannavaro nuovo ct dell'Uzbekistan, andrà al Mondiale

Dopo le trattative ora l'ingaggio e' ufficiale

Dopo le trattative ora l'ingaggio e' ufficiale

Dopo le trattative ora l'ingaggio e' ufficiale

Ora è ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico dell'Uzbekistan. "La Federazione calcistica dell'Uzbekistan - l'annuncio sui social, dopo le trattive dei giorni scorsi - ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e uno dei migliori difensori dell'era moderna. Il ct guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo Fifa che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico".

Lo staff con cui Cannavaro allenerà l'Uzbekistan sarà composto da Eugenio Albarella, vice allenatore, (in precedenza ha lavorato con la Nazionale giapponese, Juventus, Udinese e Dinamo Zagabria), Francesco Troise, preparatore atletico, (ex Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria) e Antonio Chimenti, preparatore dei portieri (ha lavorato con le Nazionali giovanili dell'Italia, Sampdoria e Spal).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata