Cane di Biden morde agente del Secret Service

Uno dei due cani del presidente americano Joe Biden, Commander, ha morso un altro membro dei Secret Service. Si tratta dell'undicesima volta che il pastore tedesco ha aggredito uno degli agenti. Secondo quanto ha spiegato il capo delle comunicazioni dei Secret Service, Anthony Guglielmi, un ufficiale è stato morso lunedì intorno alle 20 alla Casa Bianca ed è stato curato sul posto dal personale medico. Elizabeth Alexander, direttrice delle comunicazioni della first lady Jill Biden, ha affermato che "la Casa Bianca può essere un ambiente stressante per gli animali domestici e la first family sta lavorando per aiutare Commander a gestire la natura spesso imprevedibile della residenza presidenziale". I Biden, ha aggiunto, sono "incredibilmente grati ai Secret Service e agli altri agenti per tutto ciò che fanno per mantenere loro, la loro famiglia e il Paese al sicuro". Secondo i registri del dipartimento per la sicurezza interna, il pastore tedesco di Biden ha morso o attaccato in altro modo il personale dell'agenzia incaricata di proteggere il presidente e la sua famiglia almeno 10 volte tra ottobre 2022 e gennaio, incluso un incidente che ha richiesto una visita in ospedale da parte dell'agente ferito. Commander è il secondo dei cani del presidente a comportarsi in modo aggressivo: il primo, un pastore tedesco di nome Major, è stato mandato a vivere con alcuni amici nel Delaware dopo una serie di incidenti. Secondo il Guardian, alcuni scambi di e-mail tra gli agenti dei Secret Service e i loro manager hanno rivelato il loro disprezzo per Commander, che i Biden hanno presentato nel dicembre 2021: "È dannatamente pazzesco quel cane stupido", ha detto il superiore della vittima dell'attacco del novembre 2022.