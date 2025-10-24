Canada taglia import auto esenti da dazi Stellantis e Gm

- MONTREAL, 24 OTT - Il Canada ha annunciato la riduzione delle quote di importazione esenti da dazi per le case automobilistiche Stellantis e General Motors in risposta alla loro decisione di ridurre la produzione nel Paese. Ottawa sta riducendo la quota annuale ammissibile all'esenzione tariffaria del 24,2% per GM e del 50% per Stellantis, ha dichiarato il Ministero delle Finanze canadese. Il Ministro delle Finanze Francois-Philippe Champagne ha affermato in una nota che il suo governo è "profondamente deluso" dalle due aziende e che le loro "decisioni inaccettabili violano i loro obblighi legali nei confronti del Canada e dei lavoratori canadesi".