Sabato 23 Agosto 2025

23 ago 2025
"Campo largo" Calabria, ufficializzata candidatura Tridico

Le forze politiche che compongono il "campo largo" in Calabria hanno ufficializzato la candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell'Inps, alla presidenza della Regione Calabria. L'ufficializzazione é stata decisa nel corso di una riunione stamattina a Lamezia Terme. All'incontro hanno preso parte i rappresentanti di Pd, M5S, Avs, Federazione riformista, Psi, Italia viva, Azione, +Europa, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno federato e Rifondazione comunista.

© Riproduzione riservata