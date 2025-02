Campari annuncia ristrutturazione: possibile taglio del 10% della forza lavoro

Il nuovo ceo di Campari Simon Hunt, in carica poco più di un mese, sta lavorando a un piano di riduzione costi che secondo indiscrezioni di stampa prevede il taglio del 10% della forza lavoro, 500 lavoratori a livello globale di cui 100 in Italia, inclusi circa 20 dirigenti su quasi 5.000 dipendenti. Campari conferma la ristrutturazione ma non i numeri che devono ancora essere valutati. "Stiamo gradualmente implementando un programma di iniziative aziendali per accelerare la crescita e la profittabilità attraverso focus, semplificazione e contenimento dei costi. Questo include alcune decisioni difficili, quali una ristrutturazione organizzativa. Queste misure, sebbene difficili, mirano a garantire un ritorno alla stabilità e sostenibilità finanziaria complessiva di Campari Group nel medio e nel lungo termine. Laddove sarà necessario implementare tali decisioni, agiremo con il massimo rispetto e considerazione, assicurando il supporto necessario ai dipendenti interessati, come da nostra consuetudine. Questo ampio programma è attualmente in corso e include l'implementazione di un nuovo modello operativo; pertanto, al momento risulta difficile fornire un numero complessivo a livello globale" dichiara all'ANSA Campari ita).