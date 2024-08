Campagna Trump, 'Walz è un radicale di sinistra'

Un "radicale di sinistra": così fonti della campagna di Donald Trump, citate dalla Cnn, definiscono Tim Walz, scelto secondo i media Usa come vice di Kamala Harris. Secondo una fonte dell'entourage del tycoon, Harris "si è inginocchiata di fronte alla sinistra antisemita e anti-israeliana e ha scelto qualcuno di pericolosamente progressista come lei". Il super Pac pro-Trump Make America Great Again Inc ha scritto sui social media che "Il governatore Tim Walz e Kamala Harris andranno molto d'accordo. Sono entrambi radicali di estrema sinistra che non sanno come governare".