Camion investe operai mentre lavorano, un morto e due feriti

Corpo a corpo con sfumature

Corpo a corpo con sfumature
5 set 2025
L'incidente é avvenuto a Sinopoli, nel Reggino

Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un camion mentre stavano lavorando per la posa di cavi di fibra ottica. L'incidente si è verificato a Sinopoli, nel Reggino, in un tratto di strada in discesa. Secondo una prima ricostruzione, il camion di proprietà della ditta della quale gli operai erano dipendenti si sarebbe improvvisamente mosso, forse a causa di un guasto ai freni, travolgendo un piccolo mezzo da cantiere, che a sua volta ha investito i tre lavoratori.

