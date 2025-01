Camera: lavori sospesi fino al 4 febbraio, attesa per informativa sul caso Almasri

I lavori dell'Aula della Camera saranno sospesi dopo il question time e fino a martedì prossimo, 4 febbraio, quando è prevista una nuova riunione dei capigruppo. Oggi non si terrà alcuna informativa del governo sul caso Almasri e per questo le opposizioni hanno chiesto indicazioni precise, nella prossima capigruppo, su chi verrà ad informare il Parlamento prima di riprendere l'attività ordinaria. Salta quindi anche la riunione congiunta del Parlamento per l'elezione dei giudizi costituzionali prevista per domani. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.