Camera Colombia, 'González è presidente eletto del Venezuela'

Con 83 voti favorevoli e 27 contrari, la Camera della Colombia ha approvato la mozione presentata dal deputato Andrés Forero del Centro democratico in cui si invita il presidente Gustavo Petro a riconoscere Edmundo González come presidente eletto del Venezuela, condannando le violazioni dei diritti umani dopo il voto del 28 luglio. "La Camera dei rappresentanti della Colombia condanna categoricamente il flagrante disprezzo della volontà popolare espressa nelle urne e invita il presidente Gustavo Petro a riconoscere Edmundo González presidente eletto del Venezuela per il periodo 2025-2031" si legge nella mozione approvata. La mozione approvata ieri sera dalla Camera dei Deputati della Colombia ha anche respinto quella che viene definita come "una palese frode" e i gravi atti di violenza dopo le elezioni. "La Camera dei Rappresentanti non può rimanere indifferente di fronte alla palese frode elettorale perpetrata dal regime di Nicolás Maduro nelle elezioni del 28 luglio scorso e non può rimanere complice in silenzio di fronte alla sistematica persecuzione a cui sono sottoposti esponenti dell'opposizione politica guidati da María Corina Machado e Edmundo González", si legge nel documento, molto simile a quello approvato l'11 settembre dal Parlamento spagnolo. Ovvero, una legge non vincolante (mozione) in cui i parlamentari iberici hanno invitato il governo del premier Pedro Sánchez a riconoscere González Urrutia come presidente eletto del Venezuela. Il provvedimento, promosso dal Partito Popolare, ha ottenuto 177 voti favorevoli e 164 contrari nella Camera colombiana.