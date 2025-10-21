Martedì 21 Ottobre 2025

Matteo Massi
Camera approva proposta di legge per anagrafe dei beni culturali
21 ott 2025
Si istituisce il circuito "Italia in scena"

L'Aula della Camera ha approvato con 145 sì e 101 no e 7 astenuti la proposta di legge di modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio e per l'istituzione del circuito "Italia in scena". Nello specifico, si punta ad istituire una nuova "Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica". Sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito di tale Anagrafe, il ministro della cultura definirà a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata "Italia in scena". La proposta di legge passa al Senato.

