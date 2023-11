Camera approva divieto carne coltivata, è legge" (90 characters)"

L'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al divieto di produrre e vendere in Italia carne coltivata. L'Italia è il primo Paese in Europa a introdurre questa misura. L'Assemblea di Montecitorio ha approvato, con 159 voti a favore, 53 contrari e 34 astenuti, il disegno di legge presentato dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o tessuti di animali vertebrati, nonché l'utilizzo della denominazione "carne" per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. Il testo è stato approvato dalla maggioranza. Il Partito Democratico si è astenuto, mentre Movimento 5 Stelle e Azione per la Vita hanno votato contro il provvedimento.