Cambogia: Hun Manet nominato nuovo premier dal re Norodom

Il re della Cambogia ha ufficialmente nominato primo ministro Hun Manet, che succede a suo padre Hun Sen che ha governato il Paese con il pugno di ferro per 38 anni. Il sovrano Norodom Sihamoni "nomina il dottor Hun Manet primo ministro del Regno di Cambogia per la settima legislatura", secondo un decreto reale emesso oggi. Resta ora a Hun Manet e al suo governo la formalità di ottenere il 22 agosto il voto di fiducia in Parlamento, dominato dal partito al potere. Pochi giorni dopo una vittoria schiacciante nelle controverse elezioni legislative di luglio, il 70enne Hun Sen ha annunciato che si sarebbe dimesso da premier in favore del figlio 45enne anni. Il generale Hun Manet, addestrato nel Regno Unito e presso l'accademia militare americana a West Point, guidava l'esercito cambogiano dal 2018.