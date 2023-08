Cambia il decreto taxi, esce la cumulabilità delle licenze

Nel dl asset e investimenti, secondo quanto si apprende, viene esclusa l'ipotesi di cumulabilità delle licenze definitive per i taxi, contestata dai sindacati dei tassisti. Le città metropolitane, i capoluoghi e i Comuni sede di aeroporti internazionali potranno quindi bandire il concorso straordinario, sino a un incremento del 20% rispetto alle licenze esistenti, aperto a nuovi operatori, con una procedura "più celere, certa e semplificata" rispetto all'assetto normativo previgente. Analoghe semplificazioni e accelerazioni sono previste per le procedure inerenti le licenze temporanee, prorogabili per 24 mesi.