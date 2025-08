Caltagirone: nel semestre +3% utile di competenza del gruppo

La holding Caltagirone spa - gruppo nei settori del cemento, dei grandi lavori, dell'editoria, immobiliare e finanziario - ha chiuso il primo semestre dell'anno con un risultato netto di competenza del gruppo pari a 78,5 milioni, in aumento del 3% rispetto al precedente esercizio. Il risultato netto del periodo si attesta a 130,8 milioni di euro, rispetto a 143,6 milioni al 30 giugno 2024. I ricavi operativi operativi del periodo sono in crescita dell'8,8% a 1,095 miliardi (1,006 miliardi al 30 giugno 2024) "per effetto principalmente dell'incremento dei ricavi nel settore dei grandi lavori".