Calo del 6,8% per il gas ad Amsterdam

Il gas ha chiuso le contrattazioni a forte ribasso sul mercato di Amsterdam, dopo un rally che in due giorni l'aveva portato a sfiorare i 50 euro al megawattora, in seguito al conflitto in Israele e al sospetto sabotaggio di un gasdotto finlandese. I future Ttf si sono fermi con un calo del 6,8% a 46,07 euro.