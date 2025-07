California, lacrimogeni contro protesta per blitz anti immigrati

Agenti federali dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice), della Customs and Border Protection (Cbp) e truppe della Guardia nazionale hanno condotto una violenta retata in due aziende agricole della California, a circa 100 chilometri a nord-est di Los Angeles. I blitz sono avvenuti a Carpinteria, nella contea di Santa Barbara, e a Camarillo, nella contea di Ventura, in due sedi gestite dalla Glass House Farms, produttrice di cannabis, pomodori e cetrioli. Veicoli militari e agenti in assetto antisommossa hanno fatto irruzione nelle strutture. Il Dipartimento della sicurezza interna (Dhs), che coordina Ice e Cbp, non ha confermato il numero degli arresti tra i lavoratori stagionali. Le immagini diffuse dai media locali e da attivisti per i diritti dei migranti mostrano diverse persone ammanettate e portate via. Circa 500 manifestanti si sono radunati lungo le strade di accesso alle fattorie per protestare. Gli agenti, in mimetica, elmetti e maschere antigas, hanno usato fumogeni e gas urticanti per disperdere la folla. L'operazione arriva a pochi giorni dallo sgombero di un parco pubblico nel centro di Los Angeles e conferma l'escalation delle azioni anti-immigrati: interventi sempre più simili a manovre militari, che superano le operazioni sporadiche registrate a inizio giugno e che hanno innescato un'ondata di proteste in tutto lo Stato.