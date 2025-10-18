Calenda, non andremo né a destra, né a sinistra

"Le nostre idee non sono appaltate a Conte, Meloni, Schlein. Noi vogliamo fare un grandissimo partito raccogliendo le tradizioni liberale, popolare, radicale, socialista liberale. Non andremo né a destra, né a sinistra, chi ci vuole andare si metta il cuore in pace, ma non è la nostra strada". Lo ha detto il segretario di Azione Carlo Calenda intervenendo alla scuola di formazione politica in corso a Paestum. "Da qui al 2027 Azione farà battaglie di opinione ogni giorno, saremo intolleranti nei toni e nelle parole verso quella politica che si gira dall'altra parte o si fa comandare dalle grandi aziende. Mi piacerebbe avere la sinistra con noi per difendere gli operai di Stellantis che perdono il lavoro, non mi interessa avere la sinistra che si gira dall'altra parte perchè gli Elkann possiedono i giornali. Mi piacerebbe avere la sinistra con noi per fare una battaglia sullo sconcio delle concessioni idroelettriche, delle concessioni di distribuzione che impongono miliardi di costi a famiglie e imprese senza rischiare nulla. Purtroppo la sinistra ha scelto la strada della subordinazione politica, morale e ideale a movimenti populisti, cioè M5s e Avs, che con la sinistra nulla hanno a che fare. Così come mi piacerebbe avere la destra nella mia battaglia contro le Regioni, quella destra che per una vita è stata contro il regionalismo e ora fa finta di niente o ci racconta, come fa la Meloni, che Trump è il migliore di tutti. Più vado avanti e più ritengo che questa divisione tra destra e sinistra sia stata creata ad arte per impedire ai cittadini di pensare, riflettere e scegliere con il risultato di aver creato curve di tifosi, non classe dirigente".