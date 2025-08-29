Giovedì 28 Agosto 2025

Lorenzo Castellani
29 ago 2025
  3. Calenda, noi sosteniamo Decaro, non capisco cosa aspetta il Pd

Calenda, noi sosteniamo Decaro, non capisco cosa aspetta il Pd

Azione è pronta a supportare Antonio Decaro che è una persona di cui io ho grande stima, è una persona moderata, riformista, capace. Non capisco cosa aspetta il Pd con tutta franchezza. Noi siamo pronti a supportarlo da tempo ormai". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della sua intervista per l'ottava edizione della kermesse politica 'La Piazza' a Ceglie Messapica.

"Capisco che il Pd è in una condizione in cui si diverte ad autoinfliggersi sofferenze, ma questa mi sembrerebbe un po' esagerata. E' una cosa impensabile che uno si candidi a fare il governatore sapendo che avrà, parlo soprattutto di Emiliano, una persona che ha detto testualmente che 'deve garantire i suoi'. Ma cosa è l'ufficio di collocamento?".

"Ed è molto singolare che il Partito Democratico che ha davanti un governatore che non è manco iscritto al Pd e uno che ha preso 500mila voti stia - ha concluso Calenda - pure a discutere di questa cosa. Fossi il segretario del Pd direi a Emiliano 'basta fine non ti candidi è finita la storia' ".

