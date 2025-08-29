Calenda, noi sosteniamo Decaro, non capisco cosa aspetta il Pd

Azione è pronta a supportare Antonio Decaro che è una persona di cui io ho grande stima, è una persona moderata, riformista, capace. Non capisco cosa aspetta il Pd con tutta franchezza. Noi siamo pronti a supportarlo da tempo ormai". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della sua intervista per l'ottava edizione della kermesse politica 'La Piazza' a Ceglie Messapica.

"Capisco che il Pd è in una condizione in cui si diverte ad autoinfliggersi sofferenze, ma questa mi sembrerebbe un po' esagerata. E' una cosa impensabile che uno si candidi a fare il governatore sapendo che avrà, parlo soprattutto di Emiliano, una persona che ha detto testualmente che 'deve garantire i suoi'. Ma cosa è l'ufficio di collocamento?".

"Ed è molto singolare che il Partito Democratico che ha davanti un governatore che non è manco iscritto al Pd e uno che ha preso 500mila voti stia - ha concluso Calenda - pure a discutere di questa cosa. Fossi il segretario del Pd direi a Emiliano 'basta fine non ti candidi è finita la storia' ".