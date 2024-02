Calenda lancia iniziativa per Navalny. Schlein, il Pd c'è

Carlo Calenda lancia l'idea di una manifestazione per ricordare Navalny, e a stretto giro Elly Schlein annuncia l'adesione del Pd."In tutta Europa grandi piazze spontanee si sono radunate" per farlo, "In Italia non è accaduto.È opportuno che le forze politiche europeiste e democratiche promuovano un'iniziativa congiunta lunedì pomeriggio a Roma alla ripresa dei lavori parlamentari",scrive il leader di Azione su X. E Schlein risponde sui social: "Noi ci siamo.Per contrastare un regime che uccide il dissenso e la libertà, per solidarietà a chi oggi in Russia viene arrestato perché dissente da Putin e protesta per la morte di Navalny".