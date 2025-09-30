Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Calenda, in Parlamento arrivi una sola mozione, sì al piano Gaza
30 set 2025
30 set 2025
Calenda, in Parlamento arrivi una sola mozione, sì al piano Gaza

"Giovedì in Parlamento c'è una discussione su Gaza. La proposta che faccio alla maggioranza e alle opposizioni è di ritirare le mozioni e di dire che il Parlamento italiano insieme sostiene questo piano come una via di uscita alla tragedia umanitaria. Sarebbe un atto di responsabilità. Le mozioni del governo e quello delle opposizioni sono superate. E' la mia proposta a Meloni, Schlein, Conte…. Insieme il Parlamento dica con una mozione: andiamo insieme su questo piano". Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, a L'Aria che tira su la 7. "Oggi chiamerò tutti e glielo dirò. E' un tema più grande di noi".

© Riproduzione riservata

