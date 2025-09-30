Calenda, in Parlamento arrivi una sola mozione, sì al piano Gaza

"Giovedì in Parlamento c'è una discussione su Gaza. La proposta che faccio alla maggioranza e alle opposizioni è di ritirare le mozioni e di dire che il Parlamento italiano insieme sostiene questo piano come una via di uscita alla tragedia umanitaria. Sarebbe un atto di responsabilità. Le mozioni del governo e quello delle opposizioni sono superate. E' la mia proposta a Meloni, Schlein, Conte…. Insieme il Parlamento dica con una mozione: andiamo insieme su questo piano". Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, a L'Aria che tira su la 7. "Oggi chiamerò tutti e glielo dirò. E' un tema più grande di noi".