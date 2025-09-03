Mercoledì 3 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
3 set 2025
Calenda, 'grave D'Alema alla parata militare di Pechino'

Leader di Azione commenta un video dell'ex premier comparso su X

C'era anche l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema alla parata militare di Pechino con i leader cinese Xi e russo Putin. Un fatto 'grave', dice il leader di Azione Carlo Calenda che commenta un video pubblicato su X con un'intervista dell'ex segretario Pds ad una televisione cinese.

'È grave che un ex presidente del Consiglio vada a Pechino per celebrare la nascita del fronte antioccidentale. D'Alema va ad omaggiare Putin e Kim Jong Un, Xi Jinping. Mentre ragazzi muoiono in Ucraina per difendere la loro e la nostra libertà. Una vera schifezza di 'livello Salvini'' scrive su X Calenda.

Nell'intervista D'Alema, a Pechino per la parata militare, ricorda 'la lotta eroica del popolo cinese così importante non solo per la Cina ma per tutta l'umanità per per la sconfitta del nazismo e del fascismo'. 'Viviamo - aggiunge l'ex premier - un momento difficile nelle relazioni internazionali, io spero e confido che qui da Pechino venga un messaggio per la pace e per la cooperazione e per il ritorno a uno spirito di amicizia tra tutti i popoli e per porre fine alle guerre che purtroppo insanguinano diversi Paesi del mondo'.

© Riproduzione riservata

