Calenda critica Meloni e Macron: "Serve un vertice per risolvere le tensioni"

"La Meloni ha detto una cosa che non è vera perchè per esempio la Germania non è favorevole a inviare soldati in Ucraina ma è al tavolo dei volenterosi. E soprattutto la Meloni ha già partecipato a quello stesso tavolo, a Kiev, se pure da remoto. Dall'altro lato Macron sta facendo di tutto perchè l'Italia non entri in quel tavolo. Io vengo dall'area liberale di Macron ma quelle scene - di lui che si fa riprendere alle 6 del mattino mentre parla con il presidente americano - non mi sembrano serie da vedere. L'Italia deve stare a quel tavolo e non partecipare per ragioni di antipatia personale non si può accettare, perchè Meloni è custode dell'interesse nazionale. Questo la Meloni non lo ha capito. Quello che mi sento di dire è che Meloni e Macron dovrebbero fare un bel vertice bilaterale per darsele li' di santa ragione, nel chiuso di una stanza, e poi riprendano le relazioni."

Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda a Skytg24 Agenda.