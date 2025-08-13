Mercoledì 13 Agosto 2025

Mercoledì 13 Agosto 2025

Tutti gli abbagli su Garlasco
13 ago 2025
Caldo, massime di 40°C e notti tropicali al Centro-Nord

L'anticiclone africano ha raggiunto tutta l'Europa meridionale con un massimo di pressione e di caldo tra Francia e Centro-Nord Italia, un po' come accadde nell'estate del 2003. E' quanto segnala Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, nel sottolineare che dal Marocco fino alla Spagna, alla Francia e al Centro-Nord Italia si superano diffusamente i 40°C con picchi specie in Francia anche di 12°C oltre la media e 44°C nel mese di agosto con nuovi record nazionali.

In Italia, prosegue Tedici, i record di caldo sono infranti in particolare durante la notte, con temperature minime che non scendono sotto i 30°C. Un evento molto raro ma che ha portato, ad esempio, in Liguria, addirittura una minima 'di 32,5°C ad Alassio. E Milano ha registrato notti a 27°C e giornate a 37°C, come accade nelle città del Nordafrica. Quattro giorni consecutivi con 40°C si sono registrati in molte zone della Toscana e dell'Umbria, in particolare a Firenze e Terni. A Roma le temperature massime hanno raggiunto 38-39°C.

Sono previste temperature massime sui 39-40°C in Toscana, Umbria e Lazio fino a sabato, tra domenica e martedì è previsto un calo di 1-2 gradi e un ulteriore calo è atteso a metà della prossima settimana.

Al momento si prevede un crollo deciso delle temperature tra il 20 e il 21 agosto con il probabile arrivo di vento, pioggia e grandine, dopodichè il sole dovrebbe tornare protagonista, con temperature sopportabili.

