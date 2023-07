Caldo: Cgil, estendere subito la cig, martedì è già tardi

Sull'emergenza caldo "bisogna agire con urgenza, martedì è già tardi: bisogna allargare a tutti i lavoratori e le lavoratrici la cassa per ondate di calore". Lo dice la segretaria confederale della Cgil Francesca Re David interpellata in vista del tavolo di martedì sull'emergenza caldo. "Mi auguro che all'incontro la ministra Calderone arrivi con le risorse necessarie per consentire ai lavoratori di fermarsi e non lavorare: per fermarsi c'è uno strumento ed è quello di allargare a tutti la cassa", spiega Re David, fredda invece sull'idea di un protocollo: "Allo stato- dice - non capisco come possa essere utile".