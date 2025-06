Calderone, 180 milioni di risorse in più a lavoratrici madri

Il cdm aumenta di 180 milioni di euro le risorse per le lavoratrici madri, portando il totale a 480 milioni: lo ha detto la ministra del Lavoro Elvira Calderone spiegando che l'intervento stanzia per le lavoratrici madri con due figli a carico, fino al compimento dei 10 anni del più piccolo, "40 euro al mese per 12 mesi sul 2025, in un unica soluzione a dicembre, esenti dal prelievo contributivo previdenziale quindi un incremento netto". Per chi ha tre o più figli a carico con contratto indeterminato proseguono gli incentivi previsti nella manovra per tutto il 2026, per chi ha un contratto a tempo determinato o le autonome e professioniste "è prevista una somma di 40 euro al mese sempre a dicembre".