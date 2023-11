Calderoli, Stato in ritardo su Autonomia dopo 2 Referendum

Il Ministro per le Autonomie Roberto Calderoli ha affermato durante il suo intervento alla XXI edizione di Italia Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano che "bisogna essere sempre convinti che il ritardo dello Stato sia colpevole dopo i due referendum della Lombardia e del Veneto". Ha poi aggiunto che "non bisogna scordare che la nostra storia di Paese procede a volte a velocità discutibili. Non si può nascondere il fatto che, su 15 Regioni a statuto ordinario, 12 dopo la delibera della Basilicata hanno chiesto forme diverse di autonomia". Calderoli ha sottolineato che "questa volontà è assolutamente presente da Sud a Nord, da Est a Ovest. Se un servizio viene reso al cittadino dal soggetto più vicino e lo fa meglio, perché non dare seguito alle legittime richieste dei governatori, delle Regioni, e nel caso specifico di Lombardia e Veneto nei confronti dei cittadini? Quando vedo un cittadino, io dico: obbedisco".