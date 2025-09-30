Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiAria freddaFlotillaBasi russeBonus casa 2026Boccia Sangiuliano
Acquista il giornale
Ultima oraCalcio: Roma; 'Joya' Dybala, presto papà di una bambina
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Calcio: Roma; 'Joya' Dybala, presto papà di una bambina

Calcio: Roma; 'Joya' Dybala, presto papà di una bambina

La nascita attesa per metà febbraio

La nascita attesa per metà febbraio

La nascita attesa per metà febbraio

La Joya più bella per Paulo Dybala. Il fantasista argentino della Roma e la moglie Oriana Sabatini saranno presto genitori di una bambina. A rivelarlo è stata proprio la presentatrice e modella sui suoi canali social con un video in cui lei e l'asso giallorosso si mostrano emozionati e felici dopo l'ecografia che ha svelato il sesso della bambina la cui nascita è attesa per metà febbraio. "Il primo post di noi tre", ha scritto Oriana che lo scorso luglio ha sposato Dybala dopo la suggestiva proposta di matrimonio della Joya a Fontana di Trevi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Famiglia