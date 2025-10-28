Calcio: Milan; Allegri, male tecnicamente dopo il vantaggio

"Abbiamo sbagliato molto tecnicamente una volta in vantaggio ed è stato un primo tempo soprattutto difensivo. Abbiamo preso gol a difesa schierata su un'imbucata dove potevamo difendere meglio, nel secondo tempo abbiamo fatto bene tecnicamente". E' il commento di Massimiliano Allegri all'1-1 del Milan in casa dell'Atalanta. "Il problema sono le scelte sbagliate, poi anche la sfortuna con Saelemaekers che ha colpito in pieno Bartesaghi. Nella ripresa l'unico vero tiro in porta subìto è stato su una palla persa in fase di costruzione - rimarca il tecnico rossonero - Ai ragazzi ho detto che bisogna mantenere l'equilibrio, magari subentra la paura di non essere all'altezza di un buon campionato. Dobbiamo recuperare energie, speriamo di avere di nuovo Estupinan per domenica".

Allegri difende i suoi attaccanti, sia i titolari che le riserve: "Leao s'è trascinato un problema all'anca dalla partita col Pisa. Gimenez mi serve molto e ci dà una grossa mano sul piano difensivo. Deve stare sereno e non farsi ossessionare dal gol che non gli riesce, li ha sempre fatti. Loftus è entrato molto bene, Nkunku anche, ho visto spirito di gruppo".

"Vincere è sempre complicato. Le partite vanno affrontate sapendo di dover fare tanto, senza deprimersi come poteva essere stavolta alla fine del primo tempo - continua l'allenatore milanista -. Speriamo di tornare a non subire gol. La squadra sta facendo bene, dobbiamo essere più determinati a fare gol negli ultimi venti metri. Lì è questione di scelte".

Da Juric a Gasperini in 5 giorni: "Abbiamo avuto situazioni favorevoli concedendo comunque poco o niente. Un risultato a Bergamo è positivo perché allunga la striscia, con la Roma sarà una bella partita e molto difficile", chiude Allegri.