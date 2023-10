Calcio: Malagò, non ci sono estremi per commissariamento Figc

"Non ci sono assolutamente gli estremi per il commissariamento della Figc" Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando le richieste avanzate in merito da parti della maggioranza di Governo dopo lo scandalo scommesse. "Gli elementi li conoscete perfettamente - ha spiegato -. Sono dinamiche legate a problemi di capacità sull'aspetto gestionale, amministrativo e finanziario, oppure rispetto al mancato funzionamento della regolarità per le iscrizioni ai campionati o con un intervento della giustizia sportiva che è autonoma rispetto all'ordinamento ordinario. Oggettivamente nessuno di questi tre casi sussiste".