Calcio: Everton 'gruppo Friedkin non acquisterà il club'

La trattativa per l'acquisizione delle quote di maggioranza dell'Everton si è conclusa e il gruppo Friedkin, proprietario della Roma, "non procederà con l'acquisto del club". A renderlo noto è, attraverso un comunicato, la stessa squadra inglese che ha ribadito come "sia Blue Heaven Holdings che The Friedkin Group hanno avviato trattative in buona fede per valutare se si potesse concordare una vendita. Le parti concordano che è nell'interesse di entrambe che l'Everton esplori opzioni alternative". Il gruppo Friedkin, si sottolinea ancora nel comunicato "rimarrà un finanziatore del club ed è orgoglioso di aver svolto un ruolo chiave nel consentire la costruzione del nuovo stadio, che contribuirà a garantire un futuro brillante sia per l'Everton che per la città di Liverpool".