Domenica 14 Settembre 2025

Ultima ora
14 set 2025
Calcio: Allegri, 'rosso? Per fortuna la giacca mi ha salvato'

"È un gruppo di ragazzi straordinari, lavorano duro e non si lamentano. Abbiamo l'obiettivo insieme alla società di tornare a giocare la Champions. Dobbiamo migliorare, non dobbiamo esaltarci, bisogna continuare a migliorare sul piano del gioco, ma bisogna dire che i ragazzi stanno facendo molto bene. Lavoriamo tutti i giorni per migliorarci tutti i giorni". Lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Bologna firmata da Luka Modric. "Luka è un giocatore straordinario, è un piacere vederlo giocare, è un ragazzo veramente umile. È meraviglioso, sa dove finisce la palla un minuto primo - ha aggiunto -. Maignan? A Udine credo non ci sia, il polpaccio è molto pericoloso. L'espulsione? Niente di che. C'è stato l'episodio del rigore, ho avuto da ridire col quarto uomo e per fortuna la giacca mi ha salvato", ha concluso Allegri.

© Riproduzione riservata